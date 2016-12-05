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Президент Киргизии Атамбаев ушел в отпуск на неопределенный срок

Ранее глава государства заявлял, что ему необходимо время, чтобы заняться подготовкой новой стратегии развития страны

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев с сегодняшнего дня уходит в бессрочный трудовой отпуск.

Как сообщили в администрации президента, дата окончания отпуска пока не назначена, передает «Интерфакс».

 1 декабря в ходе пресс-конференции Атамбаев говорил о том, что в ближайшее время собирается взять отпуск для того, чтобы заняться подготовкой новой стратегии развития страны.

11 декабря в Киргизии прошел референдум по внесению изменений в конституцию и выборы депутатов местных советов. Во второй половине месяца у Атамбаева запланирован визит в Индию и участие в заседании глав государств ОДКБ.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Президент Киргизии Атамбаев ушел в отпуск на неопределенный срок

Ранее глава государства заявлял, что ему необходимо время, чтобы заняться подготовкой новой стратегии развития страны

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