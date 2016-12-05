Президент Киргизии Атамбаев ушел в отпуск на неопределенный срок

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев с сегодняшнего дня уходит в бессрочный трудовой отпуск.

Как сообщили в администрации президента, дата окончания отпуска пока не назначена, передает «Интерфакс».

1 декабря в ходе пресс-конференции Атамбаев говорил о том, что в ближайшее время собирается взять отпуск для того, чтобы заняться подготовкой новой стратегии развития страны.

11 декабря в Киргизии прошел референдум по внесению изменений в конституцию и выборы депутатов местных советов. Во второй половине месяца у Атамбаева запланирован визит в Индию и участие в заседании глав государств ОДКБ.