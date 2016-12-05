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Самарские школьники пострадали в ДТП под Оренбургом

Дети возвращались домой после соревнований

Самарские школьники пострадали в ДТП под Оренбургом. Дети возвращались домой после соревнований. По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Авария произошла вблизи села Мустаево, на 39-м км автодороги Новосергиевка–Илек. 26-летний житель Самары, управляя Lada Granta, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В ДТП пострадали пассажиры легковушки, школьники 7 и 10 лет.

Как передает TltGorod, дети с различными травмами были госпитализированы. Школьники возвращались домой после соревнований и были пристегнуты с помощью удерживающего устройства ФЕСТ. Установлено, что в момент аварии водитель был трезв.

«Известия» ранее писали, что в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе объявлен траур. В ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибли 12 человек, еще 23 находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Самарские школьники пострадали в ДТП под Оренбургом

Дети возвращались домой после соревнований

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