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Суд в Кирове отказался прекращать уголовное дело Навального

Судья примет решение после оглашения прокурором обвинительного заключения

Ленинский суд Кирова отказался прекращать уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального о хищении средств «Кировлеса» до оглашения прокурором обвинительного заключения.

«Суд считает невозможным решение по ходатайству до оглашения обвинительного заключения», — цитирует судью «РИА Новости».

Ранее защита оппозиционера попросила суд прекратить уголовное дело в отношении него.

В понедельник суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела в отношении Навального и бывшего главы Вятской лесной компании Петра Офицерова.

Ранее Верховный суд РФ ранее отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который счел, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим дело было отправлено на новое рассмотрение.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Суд в Кирове отказался прекращать уголовное дело Навального

Судья примет решение после оглашения прокурором обвинительного заключения

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