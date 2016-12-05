Суд в Кирове отказался прекращать уголовное дело Навального

Ленинский суд Кирова отказался прекращать уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального о хищении средств «Кировлеса» до оглашения прокурором обвинительного заключения.

«Суд считает невозможным решение по ходатайству до оглашения обвинительного заключения», — цитирует судью «РИА Новости».

Ранее защита оппозиционера попросила суд прекратить уголовное дело в отношении него.

В понедельник суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела в отношении Навального и бывшего главы Вятской лесной компании Петра Офицерова.

Ранее Верховный суд РФ ранее отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который счел, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим дело было отправлено на новое рассмотрение.