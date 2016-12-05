Певец Крис Кельми в тяжелом состоянии попал в реанимацию в Москве

Известный певец Крис Кельми попал в реанимацию одной из больниц в Москве в тяжелом состоянии.

61-летний артист Крис Кельми (Анатолий) с экстренной болью был доставлен в отделение реанимации одной из лучших столичных клиник, сообщает Life.ru.

Медики сделали Кельми обследование, после которого отправили певца в реанимацию для прохождения курса интенсивной терапии. Состояние певца оценивается как тяжелое, сообщает РИАМО.

Около года назад Крис Кельми рассказал в интервью, что он страдает эпилепсией. Певец рассказал, что за год у него было 15 приступов эпилепсии, причем пять из них — с тяжелыми последствиями. У артиста были судороги, закатывались глаза, он надкусывал язык, изо рта шла пена и кровь.



«Сознание теряю, да. На память об одном из приступов — шрам над правой бровью. Я упал в квартире и о край стола рассек бровь. Кровь не останавливалась пять часов. Приезжала скорая, заклеивала рану пластырем, но из меня струей хлестало. Уколов наставили. Падал и у себя на даче во Внуково. Со второго этажа летел, ударился о лестницу... Тогда я потерял полтора литра крови — лужа целая была», — цитируют Дни.Ру Кельми.



По словам певца, проблемы начались у него из-за нервной обстановки в доме. Тогда Кельми прошел серьезный курс, рассчитанный на четыре месяца.



Стоит отметить, что в последнее время Крис Кельми был замечен в нескольких скандалах, находясь в нетрезвом состоянии. Так, в октябре 2015 года певец у спорткомплекса «Олимпийский» наехал на пешехода, после чего отказался от прохождения медицинского освидетельствования.



Самый известный хит Криса Кельми — «Ночное рандеву». Композитор и певец играл в группах «Високосное лето», «Автограф» и «Рок-Ателье».