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Пожар в отеле в пакистанском Карачи унес жизни 11 человек

Еще минимум 65 пострадали

В отеле Regent Plaza пакистанского города Карачи сегодня ночью произошел пожар. По меньшей мере 11 человек погибли и 65 человек госпитализированы.

Спасаясь из огня, многие постояльцы спускались из окон по связанным простыням, в результате чего у большинства пострадавших диагностированы ушибы и перелома, а также порезы стеклом и отравление продуктами горения. Сообщается, что среди пострадавших есть иностранцы, их гражданство в настоящее время уточняется.

Установлено, что очаг возгорания находился в кухне, огонь быстро распространился по шести этажам здания. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь спустя три часа после начала возгорания.

На месте ведутся поисково-спасательные работы, сообщает сайт НТВ.Ru.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Пожар в отеле в пакистанском Карачи унес жизни 11 человек

Еще минимум 65 пострадали

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