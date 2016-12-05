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Гройсман прокомментировал сообщение о переносе «Евровидения» в Крым

Премьер-министр назвал эту информацию уткой, добавив, что это была попытка дискредитировать страну

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал информацию о якобы возможном переносе «Евровидения-2017» из Киева в Крым. Глава кабмина страны увидел в этом попытки дискредитировать Украину.

«Очередная попытка дискредитации Украины в мире — теперь из-за якобы неспособности провести «Евровидение». Жаль, что некоторые наши СМИ распространяют такие пропагандистские утки», — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило о том, что организаторы международного песенного состязания обсуждают возможность переноса конкурса с Украины в Россию.

Ранее власти Крыма заявили, что готовы принять у себя конкурс, если Киеву все-таки будет отказано, передает «Федеральное агентство новостей».

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Гройсман прокомментировал сообщение о переносе «Евровидения» в Крым

Премьер-министр назвал эту информацию уткой, добавив, что это была попытка дискредитировать страну

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