Гройсман прокомментировал сообщение о переносе «Евровидения» в Крым

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал информацию о якобы возможном переносе «Евровидения-2017» из Киева в Крым. Глава кабмина страны увидел в этом попытки дискредитировать Украину.

«Очередная попытка дискредитации Украины в мире — теперь из-за якобы неспособности провести «Евровидение». Жаль, что некоторые наши СМИ распространяют такие пропагандистские утки», — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило о том, что организаторы международного песенного состязания обсуждают возможность переноса конкурса с Украины в Россию.

Ранее власти Крыма заявили, что готовы принять у себя конкурс, если Киеву все-таки будет отказано, передает «Федеральное агентство новостей».