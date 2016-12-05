В Калининграде по-новому будут готовить вахтенных офицеров

Военно-морская академия имени адмирала Н. Г. Кузнецова приступила к новой программе по подготовке вахтенных офицеров. В Калининграде она реализуется на базе филиала вуза – Балтийского военно-морского института.



Программа рассчитана для курсантов 4 и 5 курсов. Главной целью пилотного проекта является сокращение времени, которое необходимо для допуска молодых офицеров к самостоятельному несению дежурно-вахтенной службы.



В программу подготовки включены тематические разделы: «Управление маневрами корабля и морская практика», «Кораблевождение», «Тактика» и «Борьба за живучесть», передает kaliningradfirst.ru.

Слушателям курса предстоит пройти обучение на учебно-тренажерных комплексах «Мостик» и «Регель». Они позволяют смоделировать различные режимы погодных условий, интенсивности судоходства и навигационной обстановки вокруг корабля. Предполагается, что по новой программе в 2017 году обучат около 100 лейтенантов-выпускников.