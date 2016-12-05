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Восемь студентов пострадали от укусов бродячих собак в Омске

Специалисты поймали нескольких собак, однако на территории по-прежнему обитают бездомные животные

В Омске восемь человек пострадали в результате нападения бродячих собак.

Как сообщает РИА «Омск–информ», жертвами нападения стали студенты Омского музыкально-педагогического колледжа, корпус которого располагается в районе шинного завода, где наблюдается массовое скопление бездомных собак.

Руководство колледжа вызывало на место службу по отлову бездомных животных, однако специалисты учреждения приехали на место скопления животных только после того, как возмущенные родители студентов обратились в администрацию города.

Специалистам удалось поймать семерых бездомных собак, однако в настоящий момент на территории по-прежнему обитают бездомные животные, утверждают очевидцы.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Восемь студентов пострадали от укусов бродячих собак в Омске

Специалисты поймали нескольких собак, однако на территории по-прежнему обитают бездомные животные

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