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В Якутии похитили 41 бивень мамонта на 11 млн рублей. Видео

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы

В Якутске три злоумышленника под видом покупателей совершили две кражи бивней мамонта общей стоимостью порядка 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

В октябре текущего года три молодых человека – 20, 22 и 25 лет – похитили 21 бивень стоимостью более 6,5 млн рублей. А в ноябре они же договорились с местным жителем о покупке еще 20 бивней, откликнувшись на объявление местного жителя о продаже. Они осмотрели дорогостоящий товар, не став ничего покупать. Воры вернулись через несколько дней, проникли в гараж продавца и украли массивные бивни. Владельцы оценили ущерб в 4,5 млн рублей.

Похищенные бивни обнаружили в частном доме за пределами Якутска. Грабителей задержали. Телеканал «360» опубликовал оперативное видео с места обнаружения бивней.

Подозреваемым в краже грозит до 10 лет лишения свободы.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Якутии похитили 41 бивень мамонта на 11 млн рублей. Видео

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы

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