Дело экс-директора ФК «Алания» передали в суд

Следователи в Северной Осетии завершили расследовани уголовного дела против бывшего директора владикавказского футбольного клуба «Алания».

Александра Стельмаха обвиняют в превышении должностных полномочий и неуплате налогов.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте республиканского управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что против Стельмаха возобновили уголовное дело о хищениях на сумму 109 млн рублей. В феврале следователи сняли с него подозрения в хищении из-за отсутствия состава преступления.

По версии следствия, в августе 2011 года Стельмах заключил договор на оказание услуг с организацией Boutique Football LLP, зарегистрированной в Великобритании, и дополнительное соглашение, согласно которым организация обязалась за вознаграждение искать футболистов, сопровождать трансфер футболистов и содействовать в подписании трудовых договоров спортсменов с футбольным клубом.

В дальнейшем обвиняемый без согласования с наблюдательным советом клуба заключил дополнительное соглашение с компанией в соответствии с которым футбольный клуб обязался выплатить Boutique Football LLP €1 млн за оказанные услуги по переходу в клуб футболиста. В качестве вознаграждения за переход футболиста Boutique Football LLP были перечислены €840 тыс. В результате, по данным следователей, «Алании» был причинен ущерб на 34,015 млн рублей. Кроме того, с 1 августа 2013 по 1 января 2014 года экс-директор клуба не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет РФ свыше 42 млн рублей.