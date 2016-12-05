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Вооруженный житель Вашингтона пытался «расследовать слухи о Клинтон»

Злоумышленника с автоматом задержали в пиццерии, где он угрожал оружием сотрудникам

В Вашингтоне полицейские задержали вооруженного автоматом мужчину, который пришел в пиццерию Comet Ping Pong для выяснения слухов о Хиллари Клинтон, якобы распространявшиеся пиццерией в Сети.

В полиции рассказали, что во время допроса подозреваемый заявил, что явился в пиццерию, для того чтобы «расследовать» так называемое «дело о пицце».

Сообщается, что злоумышленник пришел в заведение, держа в руках автоматическую винтовку, и стал угрожать ей одному из сотрудников. Тому удалось ретироваться и вызвать полицию. После этого нападавший произвел выстрел из автомата, но в результате этого никто не пострадал. Полицейские оперативно прибыли на вызов и задержали мужчину.

Среди местных жителей ходят слухи, что Comet Ping Pong распространяет в сети слухи о том, что экс-кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон якобы возглавляла преступную группировку, занимавшейся сексуальной эксплуатацией детей, и ее центром была указанная пиццерия, сообщает сайт «Комсомольской правды». Однако полиция заявила, что ресторан не причастен к этим ложным слухам.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Вооруженный житель Вашингтона пытался «расследовать слухи о Клинтон»

Злоумышленника с автоматом задержали в пиццерии, где он угрожал оружием сотрудникам

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