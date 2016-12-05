СК проверит живодерок из Хабаровска на участие в секте

Две девушки и молодой человек, обвиняемые в жестоком обращении с животными в Хабаровском крае проверяются на предмет возможного участия в религиозных организациях деструктивного толка, то есть, в сектах.

В настоящий момент следователи устанавливают причины и условия, которые способствовали совершению преступлений, передает «Лента.ру».

«Соответствующие представления внесены губернатору Хабаровского края, директору Дальневосточного филиала "Российский государственный университет правосудия", начальнику Управления образования администрации города Хабаровска, а также начальнику УМВД России по Хабаровскому краю», — сообщили в Следственном комитете.