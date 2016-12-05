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В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за метели

За сутки в столице может выпасть до 20% от месячной нормы осадков

Фото: Антон Кузнецов

В Москве в понедельник объявили о штормовом предупреждении из-за сильной метели и гололеда. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.

До конца дня в Москве и Новой Москве ожидается снегопад с сильными порывами ветра до 15 м/с и выше, гололедица, метель и снежный накат, предупреждают синоптики.

В ближайшее время в Москве может выпасть до 20% от месячной нормы осадков. Сейчас высота снежных сугробов составляет 17 см, она увеличится еще на 8–12 см, сообщает РЕН ТВ.

По данным синоптиков, в понедельник днем температура составит 1–3 градуса ниже нуля, а ночью опустится до минус 10 градусов.

Напомним, в  аэропортах Москвы отменили в понедельник более 50 авиарейсов. Данная мера связана  с неблагоприятными погодными условиями.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за метели

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за метелиЗа сутки в столице может выпасть до 20% от месячной нормы осадков

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