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Жителя Казахстана посадили в тюрьму за призыв присоединиться к РФ

Мужчина разместил в социальной сети пост, который власти страны признали экстремистским

Житель Казахстана приговорен к 5,5 года тюрьмы за разжигание межнациональной розни в соцсетях, а также за призывы присоединиться к Российской Федерации.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в 2014–2015 годах гражданин Казахстана написал на своей странице «ВКонтакте» комментарий, в котором сообщалось о «негативном отношении к представителям казахской национальности».

Пользователи негативно отреагировали на сообщение мужчины. Тогда суд постановил, что поведение гражданина Казахстана спровоцировало разжигание межнациональной розни. В настоящий момент идет досудебное расследование в отношении других пользователей «ВКонтакте», которые комментировали записи обвиняемого.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Жителя Казахстана посадили в тюрьму за призыв присоединиться к РФ

Мужчина разместил в социальной сети пост, который власти страны признали экстремистским

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