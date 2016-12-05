Жителя Казахстана посадили в тюрьму за призыв присоединиться к РФ

Житель Казахстана приговорен к 5,5 года тюрьмы за разжигание межнациональной розни в соцсетях, а также за призывы присоединиться к Российской Федерации.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в 2014–2015 годах гражданин Казахстана написал на своей странице «ВКонтакте» комментарий, в котором сообщалось о «негативном отношении к представителям казахской национальности».

Пользователи негативно отреагировали на сообщение мужчины. Тогда суд постановил, что поведение гражданина Казахстана спровоцировало разжигание межнациональной розни. В настоящий момент идет досудебное расследование в отношении других пользователей «ВКонтакте», которые комментировали записи обвиняемого.