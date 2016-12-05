Безуглов возглавил медицинский департамент ФК «Локомотив»

Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС), врач национальной сборной России Эдуард Безуглов вошел в медицинский штаб московского «Локомотива», сообщает «Спорт-Экспресс».

С 2008 по 2010 год 35-летний специалист был директором научно-медицинского департамента железнодорожников, с 2011 по 2012 год занимал должность начальника медицинской службы махачкалинского «Анжи». В национальной сборной Безуглов работает с 2012 года.