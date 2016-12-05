Второй фрагмент упавшего «Прогресса» нашли во дворе дома в Туве

Еще один обломок космического грузовика «Прогресс МС-04», который упал после запуска 1 декабря, был обнаружен в Туве.



Как сообщает телеканал «Звезда», его нашел у себя во дворе житель села Эйлиг-Хем. Сейчас на месте проводят проверку.



Ранее в 15 км от того же села обнаружили фрагмент корабля диаметром 90 см.



Напомним, 1 декабря с космодрома «Байконур» был запущен космический грузовик «Прогресс МС-04», который должен был доставить на МКС более 2 т различных грузов. Корабль потерпел крушение, большинство его обломков сгорело в атмосфере, но часть упала в Туве.