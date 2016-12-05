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Второй фрагмент упавшего «Прогресса» нашли во дворе дома в Туве

Обломок космического грузовика обнаружил житель села Эйлиг-Хем

Еще один обломок космического грузовика «Прогресс МС-04», который упал после запуска 1 декабря, был обнаружен в Туве.

Как сообщает телеканал «Звезда», его нашел у себя во дворе житель села Эйлиг-Хем. Сейчас на месте проводят проверку.

Ранее в 15 км от того же села обнаружили фрагмент корабля диаметром 90 см.

Напомним, 1 декабря с космодрома «Байконур» был запущен космический грузовик «Прогресс МС-04», который должен был доставить на МКС более 2 т различных грузов. Корабль потерпел крушение, большинство его обломков сгорело в атмосфере, но часть упала в Туве.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Второй фрагмент упавшего «Прогресса» нашли во дворе дома в Туве

Обломок космического грузовика обнаружил житель села Эйлиг-Хем

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