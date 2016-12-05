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Пожар в Дипакадемии МИД РФ в центре Москвы ликвидирован

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в столовой учебного заведения

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в здании Дипломатической академии МИД РФ в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки в столовой учебного заведения на первом этаже.

Часть людей была выведена из здания.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия в академию, расположенную на улице Остоженка в Москве, пишут Дни.Ру.

«В настоящее время идет проветривание помещений здания от дыма, пострадавших нет», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы.

Информации о пострадавших нет.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Пожар в Дипакадемии МИД РФ в центре Москвы ликвидирован

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в столовой учебного заведения

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