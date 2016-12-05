Пожар в Дипакадемии МИД РФ в центре Москвы ликвидирован

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в здании Дипломатической академии МИД РФ в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки в столовой учебного заведения на первом этаже.

Часть людей была выведена из здания.



Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия в академию, расположенную на улице Остоженка в Москве, пишут Дни.Ру.



«В настоящее время идет проветривание помещений здания от дыма, пострадавших нет», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы.



Информации о пострадавших нет.