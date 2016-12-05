Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Орловской области могут ввести карантин из-за гриппа

Заболеваемость в регионе приближается к эпидемиологическому порогу

Власти Орловской области могут ввести карантин в регионе в связи с массовым заболеванием детей. Чиновники обсудили ситуацию на совещании в областном правительстве.

По словам губернатора региона Вадима Потомского, заболеваемость в регионе приближается к эпидемиологическому порогу, большая часть заболевших приходится на детей в возрасте от 7 до 14 лет.

«Мы в прошлом году рано вышли на карантин, и это помогло. В этом году мы снова введем карантин, чтобы не допустить роста числа заболевших», — цитирует губернатора InfoOrel.ru.

Отмечается, что чиновники обсудят эту тему на заседании специальной комиссии. Если обновленные данные по числу заболевших покажут рост, власти объявят карантин во всех школах региона. Губернатор добавил, что закрывать отдельные школы в настоящий момент бессмысленно.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о начале эпидемии гриппа в России. По ее словам, эпидемии могут привести к появлению новых штаммов, с которыми не справится вакцина от гриппа.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Орловской области могут ввести карантин из-за гриппа

Заболеваемость в регионе приближается к эпидемиологическому порогу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке