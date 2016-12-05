В Орловской области могут ввести карантин из-за гриппа

Власти Орловской области могут ввести карантин в регионе в связи с массовым заболеванием детей. Чиновники обсудили ситуацию на совещании в областном правительстве.

По словам губернатора региона Вадима Потомского, заболеваемость в регионе приближается к эпидемиологическому порогу, большая часть заболевших приходится на детей в возрасте от 7 до 14 лет.

«Мы в прошлом году рано вышли на карантин, и это помогло. В этом году мы снова введем карантин, чтобы не допустить роста числа заболевших», — цитирует губернатора InfoOrel.ru.

Отмечается, что чиновники обсудят эту тему на заседании специальной комиссии. Если обновленные данные по числу заболевших покажут рост, власти объявят карантин во всех школах региона. Губернатор добавил, что закрывать отдельные школы в настоящий момент бессмысленно.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о начале эпидемии гриппа в России. По ее словам, эпидемии могут привести к появлению новых штаммов, с которыми не справится вакцина от гриппа.