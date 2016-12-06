Немец стал жертвой турецкого налета в Сирии

Жертвой турецкого авиаудара по позициям курдских сил в сирийском Манбидже стал не только американский, но также и немецкий гражданин. Курды называют погибших добровольцами. Вместе с тем многое указывает на то, что речь идет о представителях специальных подразделений США и Германии, незаконно присутствовавших на сирийской территории.

В ходе налета турецкой авиации 24 ноября на позиции курдов в пригороде сирийского Манбиджа, расположенного в провинции Алеппо, помимо гражданина США, был убит еще и гражданин Германии. Об этом «Известиям» рассказал официальный представитель Военного совета (орган местного самоуправления) Манбиджа Шерван Дарвиш.

— В ходе атаки турецких самолетов погибли американец Майкл Израэль и немец Антон Лешек, известные под именами (псевдонимами. — «Известия») Робин Агири и Зана Чиван. Они не являются кадровыми военными армии США или Германии. Это добровольцы, которые прибыли, чтобы поддержать нашу борьбу против ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). И в тот момент, когда они находились на передовой и сражались с террористами, по ним нанесла удары турецкая авиация, — рассказал Шерван Дарвиш.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер подтвердил, что в результате турецкого удара по Манбиджу погиб американский гражданин, правда, он не стал называть его имя.

— Я не могу сообщить его имя. Нам запрещает это сделать закон о защите личных данных, — заявил журналистам чиновник.

Отказ назвать имя погибшего американца фактически прямо указывает на то, что он был либо оперативным сотрудником ЦРУ, либо бойцом Объединенного командования специальных операций США, которые, по американскому законодательству, имеют право использовать оружие и одежду без маркировки — с тем чтобы скрыть факт проведения операции вооруженными силами США. Только в этих двух случаях, согласно главе 50 Свода федеральных нормативных актов США, власти могут не раскрывать личность убитых американцев.

При этом Тонер официально подтвердил, что американцы вовсю воюют «на земле» в Сирии.

— Мы окажем любую помощь, которая в наших силах. Но очевидно, что очень трудно оказывать помощь, когда погибает человек, принимавший активное участие в боевых действиях в Сирии, — сказал дипломат.



Что касается немецкого гражданина, погибшего в результате турецкого авианалета, то, по косвенным признакам, также можно сделать вывод, что он не являлся добровольцем.

Так, ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил в июне о развертывании немецких сил специального назначения в Сирии, причем в качестве места базирования назывался именно Манбидж.

Однако в Минобороны Германии эту информацию опровергли.

Между тем в ноябре арабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» привела слова высокопоставленного источника в Сирийских демократических силах, которые действуют на севере Сирии и состоят преимущественно из курдских отрядов, о том, что в их рядах действительно присутствуют американские, немецкие и французские спецназовцы, которые выполняют функции советников.

— Речь идет о 50 американских советниках, 20 французских, а также о незначительном количестве немецких, — сказал тогда источник.

Как считает востоковед и бывший дипломат Вячеслав Матузов, удар турецкой авиации, в результате которого погибли американец и немец, был случайным, но у этой случайности есть свои причины.

— Турецкая операция против террористов в Сирии проходит без согласия властей в Дамаске, что неизбежно приводит к ударам то по гражданскому населению, то, как в данном случае, по союзникам Анкары, то есть по гражданам США и стран Европы. Эти ошибки связаны с отсутствием координации с законными сирийскими властями и юридической базы для ведения боевых действий в сирийском воздушном пространстве, — убежден эксперт.

Турецкие вооруженные силы и части оппозиционной властям в Дамаске Сирийской свободной армии с 24 августа проводят на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». Согласно заявлениям президента Реджепа Тайипа Эрдогана, боевые действия ведутся «с целью устранения угрозы, исходящей со стороны ИГИЛ и сирийских курдов».