Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Наука   |     |   написать авторам

Археологи подтвердили подлинность Гроба Господня в Иерусалиме

По данным ученых, это та же самая гробница, которая была найдена в IV веке при римском императоре Константине

Фото: TASS/Imago

Археологи установили, что находящийся в Иерусалиме Гроб Господень является подлинным.

Исследователи убеждены, что это та же самая гробница, которая была найдена в IV веке при римском императоре Константине, передает «Федеральное агентство новостей».

В октябре ученые подняли мраморную плиту, которая закрывала гробницу, и обнаружили уступ из известняка, на который, по преданиям, положили тело Иисуса Христа. Археологи обнаружили еще одну мраморную плиту, о которой ранее не было известно.

На плите изображен крест, который по мнению ученых, вырезали крестоносцы в XII веке. Именно это говорит в пользу версии о подлинности гробницы.

Гроб Господень заключен часовню, которую восстановили в начале XIX века по проекту архитектора Николая Комина. С 1555 года гробница была покрыта каменной плитой для защиты от паломников, стремившихся отколоть кусочек известняка.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Археологи подтвердили подлинность Гроба Господня в Иерусалиме

Археологи подтвердили подлинность Гроба Господня в ИерусалимеПо данным ученых, это та же самая гробница, которая была найдена в IV веке при римском императоре Константине

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке