Археологи подтвердили подлинность Гроба Господня в Иерусалиме

Археологи установили, что находящийся в Иерусалиме Гроб Господень является подлинным.

Исследователи убеждены, что это та же самая гробница, которая была найдена в IV веке при римском императоре Константине, передает «Федеральное агентство новостей».

В октябре ученые подняли мраморную плиту, которая закрывала гробницу, и обнаружили уступ из известняка, на который, по преданиям, положили тело Иисуса Христа. Археологи обнаружили еще одну мраморную плиту, о которой ранее не было известно.

На плите изображен крест, который по мнению ученых, вырезали крестоносцы в XII веке. Именно это говорит в пользу версии о подлинности гробницы.

Гроб Господень заключен часовню, которую восстановили в начале XIX века по проекту архитектора Николая Комина. С 1555 года гробница была покрыта каменной плитой для защиты от паломников, стремившихся отколоть кусочек известняка.