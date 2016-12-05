В Воронежской области открылся свинокомплекс на 43 тыс. голов

Первое предприятие Группы компаний «Агроэко» появилось в Бобровском районе Воронежской области. Свинокомплекс «Мечетский» занимает более 34 тыс. кв. м и состоит из 10 цехов. Как сообщает ИА «Абирег», производственная мощность составит 9,5 тыс. т при единовременном содержании 43 тыс. голов. Реализация составит 80 тыс. голов в год.

Как отметил на открытии глава Бобровского муниципального района Анатолий Балбеков, новое предприятие предоставит для местных жителей рабочие места с хорошими условиями труда.

Свинокомплекс является шестым объектом, созданным в рамках третьей очереди начавшегося в прошлом году инвестиционного проекта группы компаний «Агроэко». Всего в планах девять предприятий: станция искусственного осеменения, племенной репродуктор, площадка откорма и шесть свинокомплексов. По предварительным расчетам, реализация третьей очереди позволит группе компаний выйти на 150 тыс. т свинины в год.

