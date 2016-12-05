Brexit в Британии: к чему приведет битва правительства и суда

Верховный суд Великобритании 5 декабря рассмотрит апелляцию правительства страны на принятое ранее решение Высокого суда Лондона, запретившего правительству Терезы Мэй инициировать процедуру Brexit без согласия парламента королевства. Как пишет британское издание The Guardian, апелляцию рассматривает рекордное количество судей — 11 вместо пяти — при этом, для того чтобы избежать путаницы на публике, участники исторического заседания несколько раз отрепетировали сам вход в зал и процедуру рассадки.

По мнению британской прессы, вероятнее всего, высшая судебная инстанция страны поддержит решение Высокого суда, однако на решимость правительства это не повлияет. «Известия» разобрались в тонкостях британского законодательства и в том, почему правительство настаивает на начале процедуры без голосования в нижней палате парламента.

Исполняя волю народа

Референдум о выходе страны из Евросоюза прошел в Великобритании 23 июня 2016 года — по его итогам 51,9% британцев проголосовали в пользу этого решения, после чего премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, выступавший против выхода страны из Евросоюза, подал в отставку. После его ухода Консервативную партию возглавила Тереза Мэй, она же после выборов, состоявшихся в июле этого года, возглавила правительство Великобритании. Соратница Дэвида Кэмерона, Тереза Мэй также являлась противницей процедуры Brexit. Однако, заняв пост премьер-министра, она пообещала исполнить волю британцев, поддержавших отделение от Евросоюза.

Реализовать это решение правительство планировало без консультаций с парламентом, однако в ноябре 2016 года Высокий суд британской столицы принял решение, фактически запрещающее Терезе Мэй официально инициировать выход из Евросоюза без голосования (и последующего одобрения этого решения) в нижней палате парламента страны — палате общин.

Аргументы сторон

В своем решении Высокий суд Лондона опирался на местное законодательство, по которому правительство может принимать без одобрения парламента только законы, не касающиеся внутренней жизни страны. Речь идет в первую очередь о международных соглашениях и договорах, и хотя членство в Евросоюзе, конечно, относится к вопросам внешней политики, оно также скажется на внутренней жизни страны, в том числе потребует пересмотра действующих сейчас на территории Великобритании законов, общих для всех стран ЕС, а потому, по мнению суда, выход из Евросоюза сначала требует одобрения депутатов.

Правительство, в свою очередь, аргументирует свое право не ждать голосования в парламенте тем, что его заменяет решение народа, озвученное на референдуме. Кроме того, формально право прервать членство в Евросоюзе без согласия парламента было предоставлено британскому премьеру в 1972 году, когда страна вступала в объединение.



У Терезы Мэй есть причины настаивать на том, чтобы запустить официальную процедуру без согласия парламента. Еще в июне, после референдума, многие противники Вrexit высказывали предположение, что выхода из Евросоюза удастся избежать, если члены парламента проголосуют против или просто затянут процедуру голосования. Не исключено, что решение избежать голосования связано именно с желанием избежать таких сложностей при подаче официального заявления о выходе из состава ЕС. Поэтому, вскоре после того как Высокий суд Лондона вынес свое решение, правительство Британии подало апелляцию в Верховный суд страны — высшую судебную инстанцию в королевстве.

Чего ждать от решения Верховного суда

Вероятнее всего, Верховный суд поддержит предыдущее решение. Однако на планах правительства и процедуре Brexit это вряд ли скажется. Если суд обяжет Терезу Мэй дождаться голосования в палате общин, вопрос будет заключаться лишь в том, сколько времени оно займет, учитывая, что точные требования к формату голосования пока неизвестны.



Кроме того, поскольку большинство членов палаты общин ранее выступали против выхода из Евросоюза, сохраняется вероятность того, что парламент проголосует против. Но, по мнению британской прессы, она невелика — вряд ли депутаты решатся пойти против воли своих британских избирателей, ранее уже поддержавших это решение. В противном случае речь может идти о досрочных перевыборах в парламент.

Цена вопроса

Основным аргументом в пользу выхода из состава Евросоюза в британском обществе стала возможность самостоятельно контролировать свои границы и, таким образом, обособиться от общей для всего объединения проблемы с миграцией. А одним из самых серьезных рисков, которые может взять на себя страна, в случае если процедура Вrexit будет официально инициирована, станут финансовые потери из-за выхода из единой торговой зоны — в этом случае Великобритания может лишиться возможности беспошлинно торговать с европейскими странами. Ранее британское казначейство оценило возможные потери от выхода из Евросоюза в €3 млрд. С другой стороны, расходы на собственно торговые пошлины со стороны европейских стран, по мнению ряда экспертов, могут превысить аналогичные траты Великобритании почти вдвое.

На каких условиях Великобритания выйдет из состава Евросоюза, станет известно после двухгодичной процедуры «развода», в рамках которой, по правилам объединения, страна, решившая покинуть ЕС, может согласовать условия выхода. В случае если за этот срок соглашение достигнуто не будет, покидающая состав ЕС страна лишается всех льгот. Однако министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг ранее уже выразил надежду, что режим беспошлинной торговли с Европой будет сохранен.

Пока, вне зависимости от решения Верховного суда, британское правительство намерено провести процедуру выхода из Евросоюза, как и планировалось, в конце марта.