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Цена нефти Brent впервые за полтора года превысила $55 за баррель

Ранее на такой отметке баррель торговался в июле 2015 года

Цены на нефть марки Brent в ходе торгов 5 декабря впервые с 24 июля 2015 года превысила психологически важную отметку в $55 долларов за баррель.

По состоянию на 13.10 мск стоимость февральских фьючерсов на Brent увеличивалась на 1,03%, до $55,05 за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,1%, до $52,25 за баррель.

Напомним, цены на нефть начали ускоренный рост на фоне новостей о достигнутой странами ОПЕК договоренности по сокращению добычи.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Цена нефти Brent впервые за полтора года превысила $55 за баррель

Ранее на такой отметке баррель торговался в июле 2015 года

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