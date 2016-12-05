Цена нефти Brent впервые за полтора года превысила $55 за баррель

Цены на нефть марки Brent в ходе торгов 5 декабря впервые с 24 июля 2015 года превысила психологически важную отметку в $55 долларов за баррель.

По состоянию на 13.10 мск стоимость февральских фьючерсов на Brent увеличивалась на 1,03%, до $55,05 за баррель.



Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,1%, до $52,25 за баррель.

Напомним, цены на нефть начали ускоренный рост на фоне новостей о достигнутой странами ОПЕК договоренности по сокращению добычи.

