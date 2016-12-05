Власти Японии приготовили для Путина подарок

Власти Японии планируют подарить президенту РФ Владимиру Путину щенка породы акита-ину. Презент главе российского государства вручат в ходе его визита в Страну восходящего солнца, запланированного на середину декабря.

Генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга рассказал журналистам, что власти страны подарят Путину еще одного щенка акита-ину — на этот раз это будет мальчик. Щенка-девочку по имени Юмэ (в переводе с японского «мечта») президенту РФ подарили во время его визита в 2012 году, передает «Федеральное агентство новостей».

Подарок, скорее всего, вручат Путину 15 декабря, однако сначала это необходимо согласовать с российской стороной.

Как зовут щенка, пока неизвестно.