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В Крыму водитель сбил четырех школьников

Прогуливавшиеся по обочине подростки получили травмы

В Крыму четверо подростков попали под машину во время прогулки по обочине. В результате ДТП все они получили травмы. Водитель автомобиля также пострадал. Об этом сообщает республиканское управление ГИБДД.

В ведомстве отметили, что водитель ехал на превышенной скорости, игнорируя погодные условия, в результате чего не смог вовремя среагировать на дорожную ситуацию, что и привело к наезду на пешеходов. Дети, двоим из которых 12 лет, одному 11 и младшему — 10 лет, шли по правой обочине по ходу движения автомобиля. У всех диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, в аварии пострадал и 21-летний водитель ВАЗа — он госпитализирован с ушибами грудной клетки и ушибом сердца, сообщает РЕН ТВ.

Полиция ведет проверку по факту случившегося.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Крыму водитель сбил четырех школьников

Прогуливавшиеся по обочине подростки получили травмы

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