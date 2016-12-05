В Крыму водитель сбил четырех школьников

В Крыму четверо подростков попали под машину во время прогулки по обочине. В результате ДТП все они получили травмы. Водитель автомобиля также пострадал. Об этом сообщает республиканское управление ГИБДД.

В ведомстве отметили, что водитель ехал на превышенной скорости, игнорируя погодные условия, в результате чего не смог вовремя среагировать на дорожную ситуацию, что и привело к наезду на пешеходов. Дети, двоим из которых 12 лет, одному 11 и младшему — 10 лет, шли по правой обочине по ходу движения автомобиля. У всех диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, в аварии пострадал и 21-летний водитель ВАЗа — он госпитализирован с ушибами грудной клетки и ушибом сердца, сообщает РЕН ТВ.

Полиция ведет проверку по факту случившегося.