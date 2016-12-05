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В Курской области обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

Помимо нее, саперы достали из-под земли три артиллерийских снаряда и один взрыватель

Жители поселка Маршала Жукова Курской области нашли 50-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, прибывшие на место обнаружения снаряда саперы достали из-под земли неразорвавшуюся авиабомбу весом 50 кг, три артиллерийских снаряда диаметром 88 и 37 мм и один взрыватель.

Взрывоопасные предметы специалисты изъяли и вывезли на полигон для уничтожения, передает KurskCity.ru.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Курской области обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

Помимо нее, саперы достали из-под земли три артиллерийских снаряда и один взрыватель

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