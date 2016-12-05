В Курской области обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

Жители поселка Маршала Жукова Курской области нашли 50-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, прибывшие на место обнаружения снаряда саперы достали из-под земли неразорвавшуюся авиабомбу весом 50 кг, три артиллерийских снаряда диаметром 88 и 37 мм и один взрыватель.



Взрывоопасные предметы специалисты изъяли и вывезли на полигон для уничтожения, передает KurskCity.ru.