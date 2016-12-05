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В Иркутске возле ледокола «Ангара» появился каток

Эксперты считают, что толщины льда достаточно для безопасного катания

У ледокола «Ангара» в Иркутске открыли каток.

Сотрудники местной гос.инспекции по маломерным судам проверили перед этим толщину льда. В среднем она составляет 35 см. Это является допустимой нормой для массовых мероприятий, поскольку такая толщина выдерживает нагрузку до 10 т, сообщает ИА IrkutskMedia.

Специальный инвентарь для оказания помощи человеку в случае его провала на лед располагается по периметру катка, а так же в пункте проката коньков. Это обязательное условие для открытия подобных мест отдыха.

В выходные и праздничные дни каток будут патрулировать спасатели. Как сообщили в иркутской ГИМС, каток будет работать до тех пор, пока позволяют толщина льда и структура воды.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Иркутске возле ледокола «Ангара» появился каток

Эксперты считают, что толщины льда достаточно для безопасного катания

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