Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал итоги референдума в Италии, заверив, что они никак не поменяют позицию этой страны в НАТО. Об этом генсек заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Референдум в Италии является частью демократического процесса. Исход этого референдума никоим образом не повлияет на позицию Италии в НАТО», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Напомним, референдум в Италии о конституционной реформе завершился провалом для правящей партии и премьер-министра Маттео Ренци. Итальянцы проголосовали против внесения поправок в законодательство, которые должны были кардинально поменять политическую систему страны. Инициатором референдума был премьер-министр Маттео Ренци, который уже объявил о своей отставке.

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