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Ученые: ночной график работы повышает риск развития рака

Угрозу здоровью несет подавление гормона мелатонина, который вырабатывается во время сна в темноте

Ученые из канадского Квебекского университета установили, что у людей, работающих в ночные смены, значительно возрастает вероятность развития рака.

У мужчин, работающих ночью, шансы развития рака предстательной железы, по сравнению с теми, кто трудится днем, повышаются втрое. Также велика у представителей сильного пола вероятность развития рака кишечника, мочевого пузыря и легких.

Негативно сказывается работа ночью и на здоровье женщин. У представительниц слабого пола при работе в ночные смены повышается риск развития рака молочной железы, пишет «Свободная пресса».

Ухудшения здоровья, по мнению ученых, связаны с подавлением мелатонина — вещества, необходимого для регулировки режима сна и бодрствования. В необходимом количестве мелатонин вырабатывается только у людей, которые в ночное время спят, причем в темноте. Если же человек спит при свете, то гормон вырабатывается в недостаточных количествах или не вырабатывается совсем.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Ученые: ночной график работы повышает риск развития рака

Угрозу здоровью несет подавление гормона мелатонина, который вырабатывается во время сна в темноте

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