Голландцы проектируют грибной завод в Пензенской области

Завод по выращиванию шампиньонов планируется запустить в Пензенской области в следующем году. Планируемый объем продукции составляет 5 тыс. т грибов

в год, передает ИА «PenzaNews».

Аграрное предприятие откроется на базе индустриального парка «Сердобский» в конце 2017 года. На заводе полного цикла кроме шампиньонов будут производить необходимый для выращивания грибов компост.

Проект в настоящее время готовят голландские специалисты. Как сообщил директор ООО «Грибная компания» Спартак Антонов на встрече с губернатором региона Иваном Белозерцевым, в России подобных высокотехнологичных предприятий на данный момент нет. По словам Белозерцева, новому резиденту индустриального парка доступны различные преференций от властей.

Объем инвестиций в грибной завод составит 1,25 млрд рублей, число новых рабочих мест превысит 160.