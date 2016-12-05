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Голландцы проектируют грибной завод в Пензенской области

Правительство региона готово поддержать создание высокотехнологичного производства шампиньонов

Завод по выращиванию шампиньонов планируется запустить в Пензенской области в следующем году. Планируемый объем продукции составляет 5 тыс. т грибов
в год, передает ИА «PenzaNews».

Аграрное предприятие откроется на базе индустриального парка «Сердобский» в конце 2017 года. На заводе полного цикла кроме шампиньонов будут производить необходимый для выращивания грибов компост.

Проект в настоящее время готовят голландские специалисты. Как сообщил директор ООО «Грибная компания» Спартак Антонов на встрече с губернатором региона Иваном Белозерцевым, в России подобных высокотехнологичных предприятий на данный момент нет. По словам Белозерцева, новому резиденту индустриального парка доступны различные преференций от властей.

Объем инвестиций в грибной завод составит 1,25 млрд рублей, число новых рабочих мест превысит 160.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Голландцы проектируют грибной завод в Пензенской области

Правительство региона готово поддержать создание высокотехнологичного производства шампиньонов

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