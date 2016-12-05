Валентина Матвиенко нашла деньги на благотворительность

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изъятые у коррупционеров средства направлять на поддержку благотворительных фондов.



— Есть такая идея на ваше рассмотрение: подготовить законопроект, что все средства, изымаемые у коррупционеров, — на них же бюджет не рассчитывает, они засчитываются в пользу государства, — передавать благотворительным фондам, которые оказывают помощь и поддержку детям и пожилым людям. Если вы поддержите, то можно было бы инициировать такой закон, — заявила она на заседании Совета при спикере СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества.



Матвиенко отметила, что финансовые средства, которые изымаются у взяточников, можно передавать правозащитным организациям, которые, в свою очередь, и будут распределять эти деньги по благотворительным фондам.



— Хорошая очень идея, только у Минфина сразу появятся планы об изъятии этих средств и это приведет, я боюсь, еще к большим нарушениям прав человека, — заметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



— Всё будет в рамках закона: решает суд, а не Минфин, — заверила глава СФ, подчеркнув, что благотворительные фонды должны поддерживать не только граждане, но и государство.



В свою очередь, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил, что по результатам социологического опроса именно благотворительные организации в России пользуются наибольшим доверием граждан.



— Мы ставили вопрос: в какой бы общественной организации вы хотели работать. На первом месте—- благотворительные организации, правозащитные — на третьем, — сказал Федотов.