Приговор по громкому «делу Мещерякова» оглашают в суде в Приморье

Приговор по так называемому делу Мещерякова вынесет сегодня Приморский краевой суд.



На скамье подсудимых — 13 бывших чиновников, юристов и предпринимателей. Их обвиняют в участии в преступном сообществе, незаконном отчуждении госимущества на 500 млн рублей и легализации преступных доходов, сообщили ИА PrimaMedia в краевой прокуратуре.

Напомним, уже несколько лет длится процесс по делу экс-главы приморского управления Росимущества Игоря Мещерякова.



Как считает следствие, он и бывший депутат законодательного собрания Юрий Степанченко возглавили группу, которая причастна к продаже 30 объектов государственной недвижимости по заниженным ценам.



Дело в отношении Степанченко выделено в отдельное производство, поскольку он уехал из России.

Фигурантам этого дела грозит от 6 до 12 лет тюрьмы и крупные штрафы.