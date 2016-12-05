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Приговор по громкому «делу Мещерякова» оглашают в суде в Приморье

13 человек обвиняют в незаконном отчуждении имущества на более чем 500 млн рублей

Приговор по так называемому делу Мещерякова вынесет сегодня Приморский краевой суд.

На скамье подсудимых — 13 бывших чиновников, юристов и предпринимателей. Их обвиняют в участии в преступном сообществе, незаконном отчуждении госимущества на 500 млн рублей и легализации преступных доходов, сообщили ИА PrimaMedia в краевой прокуратуре.

Напомним, уже несколько лет длится процесс по делу экс-главы приморского управления Росимущества Игоря Мещерякова.

Как считает следствие, он и бывший депутат законодательного собрания Юрий Степанченко возглавили группу, которая причастна к продаже 30 объектов государственной недвижимости по заниженным ценам.

Дело в отношении Степанченко выделено в отдельное производство, поскольку он уехал из России.

Фигурантам этого дела грозит от 6 до 12 лет тюрьмы и крупные штрафы.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Приговор по громкому «делу Мещерякова» оглашают в суде в Приморье

13 человек обвиняют в незаконном отчуждении имущества на более чем 500 млн рублей

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