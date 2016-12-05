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Поставки пшеницы в Венесуэлу Россия начнет в предстоящем году

Сроки поставок зависят от скорости согласования технических условий

Россия может начать поставки пшеницы в Венесуэлу в начале будущего года в случае оперативного согласования технических условий и подписания двустороннего соглашения. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Требования по качеству и безопасности, предъявляемые Республикой Венесуэла к импортируемой пшенице можно находятся на сайте ведомства в разделе «Ввоз».

Высокая заинтересованность в импорте российской пшеницы, которую проявляет Венесуэла, по мнению Россельхознадзора, может привести к оперативному согласованию технических аспектов и заключению соглашения между ведомствами двух стран, согласно которому ввоз российской пшеницы на венесуэльский рынок начнется в 2017 году, пишет Утро.ru.

Объявление о предстоящих поставках пшеницы в Каракас было сделано по результатам российско-венесуэльских переговоров, прошедших в преддверии совещания XII Межправительственной комиссии высочайшего уровня Российская Федерация – Венесуэла.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Поставки пшеницы в Венесуэлу Россия начнет в предстоящем году

Сроки поставок зависят от скорости согласования технических условий

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