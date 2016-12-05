Из-за снегопада без света остались жители четырех районов Карелии

Из-за снегопада жители четырех районов Карелии остались без света. Перебои с электроснабжением возникли из-за налипания мокрого снега на провода линий электропередачи.

В настоящее время энергетики ведут восстановительные работы. В регионе в связи с непогодой приняты дополнительные меры для минимизации возможных последствий. Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники питания и спецтехника.

Как передает ИА «Карелinform», в восстановительных работах задействовано 20 ремонтных бригад и 15 единиц спецтехники. Все социально-значимые объекты, в которых нет света, подключены к резервным источникам питания.

Из-за метелей и снегопадов в «Карелэнерго» введен особый режим работы.