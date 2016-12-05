Гигантскую мышь обнаружили под Воронежем

В Воронежской области в Хопёрском заповеднике обнаружили гигантскую мышь весом 90 г. Зоологи отмечают, что за 40 лет наблюдений за этим видом грызунов она самая огромная.

Средний вес таких желтогорлых мышей не превышает 50 г. Прошлый рекордсмен весил 85 г. В средним домашние мыши весят около 20 г. Как сообщает «ФАН», самыми мелкими считаются мыши-малютки весом примерно 4 г.

В Хопёрском заповеднике наблюдение за мышами ведется с 1972 года. Учет грызунов проводят два раза в год: весной и осенью, сообщает «Русская планета».