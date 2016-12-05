Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Гигантскую мышь обнаружили под Воронежем

Вес грызуна – 90 г

В Воронежской области в Хопёрском заповеднике обнаружили гигантскую мышь весом 90 г. Зоологи отмечают, что за 40 лет наблюдений за этим видом грызунов она самая огромная.

Средний вес таких желтогорлых мышей не превышает 50 г. Прошлый рекордсмен весил 85 г. В средним домашние мыши весят около 20 г. Как сообщает «ФАН», самыми мелкими считаются мыши-малютки весом примерно 4 г.

В Хопёрском заповеднике наблюдение за мышами ведется с 1972 года. Учет грызунов проводят два раза в год: весной и осенью, сообщает «Русская планета».

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Гигантскую мышь обнаружили под Воронежем

Вес грызуна – 90 г

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Фотолента

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке