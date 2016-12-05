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В Пензе задержали мужчину при попытке захватить офис микрозаймов

Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину в одном из отделений офиса микрозаймов в Пензе при попытке взять в заложники сотрудников офиса, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

По данным ИА «Пенза-пресс», инцидент произошел в здании организации на улице Калинина. Находясь возле одной из сотрудниц офиса, мужчина стал выражаться в ее адрес нецензурной бранью, после чего он заявил, что возьмет сотрудников банка в заложники. 

Позже стало известно, что правонарушителем оказался 46-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружия и опасных предметов у мужчины не обнаружили. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали в полицию, добавили в пресс-службе.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Пензе задержали мужчину при попытке захватить офис микрозаймов

Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения

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