В Пензе задержали мужчину при попытке захватить офис микрозаймов

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину в одном из отделений офиса микрозаймов в Пензе при попытке взять в заложники сотрудников офиса, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

По данным ИА «Пенза-пресс», инцидент произошел в здании организации на улице Калинина. Находясь возле одной из сотрудниц офиса, мужчина стал выражаться в ее адрес нецензурной бранью, после чего он заявил, что возьмет сотрудников банка в заложники.



Позже стало известно, что правонарушителем оказался 46-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружия и опасных предметов у мужчины не обнаружили. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали в полицию, добавили в пресс-службе.