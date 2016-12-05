Ледокол «Ленин»: на пути к Северному полюсу

5 декабря 1957 года на воду был спущен ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой, созданное для обслуживания Северного морского пути.

Сталь для корпуса «Ленина» была специально разработана учеными института «Прометей», а для того чтобы скомпоновать всё новейшее оборудование корабля, в машинном отделении пришлось для начала создать его деревянный макет. Сама ядерная энергетическая установка была смонтирована уже после спуска корабля на воду, в 1958–1959 годах. В 1959 году корабль был передан Министерству морского флота, а в 1960 году вошел в состав Мурманского морского пароходства. Но еще во время испытаний атомоход стал мировой знаменитостью — на его борт в том числе поднимались вице-президент США Ричард Никсон и премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан.

Спустя 11 лет, в 1971 году, «Ленин» стал первым надводным судном, прошедшим севернее архипелага Северная земля, заложив, таким образом, основу для исторической экспедиции на Северный полюс, которую в 1977 году совершил ледокол «Арктика».



Первый в мире атомный ледокол прослужил в течение 30 лет — и в 1989 году был поставлен на вечную стоянку в родном Мурманске.



Атомный ледокол «Ленин»