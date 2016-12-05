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Столтенберг: НАТО нацелено на конструктивные отношения с Россией

Генсек альянса сообщил о проработке повестки следующего заседания СРН

Организация Североатлантического договора нацелена на на конструктивные отношения с Москвой и ожидает продолжения взаимодействия по линии Совета Россия – НАТО, сообщил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО нацелено на конструктивные отношения с Россией. Мы продолжаем придерживаться нашего двойного подхода — укрепление нашей обороны не противоречит поддержанию политического диалога с Россией», — приводит ТАСС сообщение главы альянса

Дата следующего заседания СРН еще не была определена, сейчас стороны обсуждают возможные сроки встречи и ее повестку.

«Мы сегодня изучаем возможности проведения следующей встречи и темы для диалога», — пояснил генсек. В частности, стороны планируют обсудить пути снижения военных рисков, недопущения военных инцидентов и несчастных случаев

Ранее в МИД РФ сообщили, что в Брюсселе проходят консультации по повестке встречи представителей РФ и НАТО как только содержательное наполнение будет согласовано, определится и дата заседания.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Столтенберг: НАТО нацелено на конструктивные отношения с Россией

Генсек альянса сообщил о проработке повестки следующего заседания СРН

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