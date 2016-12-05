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Японские комики проехались по Владивостоку в передвижной ванне

Они снимали программу о жизни в этом российском городе

Авторы японской юмористической программы выбрали Владивосток для съемок нового выпуска.

Грузовик, на котором была установлена традиционная японская ванна с сидящими внутри ведущими шоу, разъезжала по городу в эти выходные. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев событий. В социальных сетях появилось видео этого шоу:

Как удалось выяснить агентству, в передаче показываются съемки из различных городов мира и разговоры с их жителями.

Прохожие, наблюдавшие за работой съемочной группы из Японии, интересовались, не холодно ли сидящим в ванне ведущим. Но они их успокоили — вода в ванне подогревается постоянно.

Следующим городом, куда отправятся японские комики, будет Уссурийск.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Японские комики проехались по Владивостоку в передвижной ванне

Они снимали программу о жизни в этом российском городе

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