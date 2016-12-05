Японские комики проехались по Владивостоку в передвижной ванне

Авторы японской юмористической программы выбрали Владивосток для съемок нового выпуска.



Грузовик, на котором была установлена традиционная японская ванна с сидящими внутри ведущими шоу, разъезжала по городу в эти выходные. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев событий. В социальных сетях появилось видео этого шоу:

Видео опубликовано ПоЖестим !? Освещаю Кадилом РФ (@fatalityvl) Дек 4 2016 в 4:36 PST

Как удалось выяснить агентству, в передаче показываются съемки из различных городов мира и разговоры с их жителями.

Прохожие, наблюдавшие за работой съемочной группы из Японии, интересовались, не холодно ли сидящим в ванне ведущим. Но они их успокоили — вода в ванне подогревается постоянно.

Следующим городом, куда отправятся японские комики, будет Уссурийск.