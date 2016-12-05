Учительницу средней школы уволили на Камчатке за оскорбление учеников

Учительницу одной из средних школ в Петропавловске-Камчатском уволили за оскорбление учеников. Ситуацию предварительно обсудили на родительском собрании. Несмотря на то что некоторые родители младшеклассников предлагали дать учителю второй шанс, педагогу пришлось уволиться, сообщила директор школы Наиля Прошина.



Аудиозапись, на которой зафиксировано, как учительница, проработавшая в школе 20 лет, кричит на школьников, не выбирая выражений, попала к журналистам.



Учительница ругает детей за разрисованную клеенку. Сначала она интересуется, кто это сделал, а затем переходит на крик: «Тут не было ничего! Когда ты успела?!». На оправдания школьницы педагог продолжает крик: «Не ври уже, врешь на ходу прямо! Выдумываешь!».

На другой записи слышно, что в такой же манере учителю свойственно вести обычные уроки: «Слышь, ты! Слушать надо, бестолочь! Рот закрой свой!».

Скандальной историей заинтересовались в городском управлении образования, сообщает телеканал «Звезда».

