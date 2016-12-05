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Депутат Госсовета Удмуртии обвиняется в присвоении более 40 млн рублей

Наиль Кутдузов помещен под домашний арест

Депутат Госсовета Удмуртии Наиль Кутдузов обвиняется в присвоении более 43 млн рублей. В отношении 35-летнего народного избранника возбуждено уголовное дело.

Следствие полагает, что обвиняемый присвоил средства «Ижводоканала», которые с сентября 2013 по август 2015 года жильцы перечисляли за оплату водоснабжения. Кутдузов возглавлял компании, которые управляли многоквартирными домами в Ижевске.

Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 50 млн рублей.

Кутдузову уже предъявлено обвинение. Депутат находится под домашним арестом, передает ИА «Сусанин».

Сообщается, что в мае 2016 года был задержан руководитель управляющей компании, отец депутата Рауф Кутдузов. Его обвиняют в даче взятки сотрудникам горадминистрации.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Депутат Госсовета Удмуртии обвиняется в присвоении более 40 млн рублей

Наиль Кутдузов помещен под домашний арест

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