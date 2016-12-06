Екатерина Климова стала новым лицом российской полиции

Очередную подлинную историю из советской эпохи расскажет новый сериал «Опекун», стартовавший на ТВ. Приключенческий детектив повествует о расследовании таинственного преступления — незаконного вскрытия могилы героя русско-турецкой войны генерала Мещерякова.



Распутать дело о похищенных орденах, наградном золотом оружии и раритетах, представляющих материальную и историческую ценность, предстоит начальнику следственного отдела РОВД Ольге Николаевой, роль которой исполняет актриса Екатерина Климова.



Вопреки телевизионной моде на экранизацию исторических эпосов (события, положенные в основу фильма, происходили в 1950-1960 годы), создатели сериала предпочли перенести действие в наши дни и поручить расследование современной полиции. Тем не менее, авторы проекта настаивают, что «Опекуна» нельзя ставить в одну линейку с так называемыми «ментовскими» сериалами.



Фото: PR-служба НТВ

— Это история не о женщине-полицейском, а о человеческих взаимоотношениях. В начале мы видим сильную независимую женщину, а потом понимаем, что и у нее есть собственные слабости, которые она пытается скрыть. Это - история скорее о ее личной жизни, нежели о работе, — рассказал «Известиям» режиссер Карен Захаров.



Майор полиции в исполнении Екатерины Климовой — женщина опытная, хитрая, но одинокая. Однако к развязке картины, словно в награду за очередное раскрытое дело, судьба дарит ей встречу с героем Вячеслава Манучарова.



— Я играю роль интеллектуала, коренного москвича с хорошей родословной, который борется со служебным беспределом. В какой-то момент история заводит его в любовную историю с персонажем Климовой и далее - в криминальные разборки, убийства и похищения. Но в результате мой герой приходит к самому главному в жизни человека — к любви, — рассказал «Известиям» Вячеслав Манучаров.



По словам режиссера Захарова, тема чувств и романтики в новом сериале преобладает над криминалом. Остросюжетные схватки, погони и мистика лишь оттеняют любовную линию.



— Я старался создать сказку. Правду можно посмотреть в любой передаче про криминал. А у нас даже профессор (герой Юрия Беляева) — очень романтичный и интеллигентный бандит. Может, такие персонажи в жизни есть, но я их не встречал, — смеется режиссер.



Фото: PR-служба НТВ

Всего в сериале "Опекун" — шестнадцать серий. Посмотреть фильм можно в эфире телеканала НТВ.