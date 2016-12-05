Песков: нет необходимости ужесточать правила перевозки детей в РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о причинах и виновных в автомобильной аварии в Ханты-Мансийском округе пока рано. При этом власти обращают внимание на соблюдение правил перевозки детей.

«В сфере перевозки детей действуют достаточно жесткие правила и нормативы, вопрос — в их соблюдении», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что «в настоящий момент Следственный комитет выполняет необходимые следственные действия для выяснения реальной картины (происшедшего), а также тех, кто виновен в этой трагедии». Он добавил, что выводы можно будет сделать уже после того, как будет выполнено расследование.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что «в плане перевозки детей действует достаточно жесткое законодательство».

Авария, унесшая жизни 12 человек, произошла 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск—Тюмень. На дороге столкнулись две легковые машины, грузовик и рейсовый автобус, который вез детскую спортивную команду по акробатике.

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