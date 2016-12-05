Российские легкоатлеты смогут выступить на чемпионате Европы

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) предложит легкоатлетам выступить на чемпионате Европы 2017 года в помещении в качестве независимых спортсменов, сообщает «Спорт-Эксперсс».



По словам главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, организация ожидает соответствующие документы от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).



«Мы предложим легкоатлетам выступить на зимнем чемпионате Европы в качестве независимых спортсменов. Однако участие спортсмена в международных стартах зависит в первую очередь от его решения», — цитирует Шляхтина ТАСС.

Напомним, что летом IAAF принял решение о лишении российских спортсменов права выступать на всех международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2016 года. Позднее антидопинговое бюро отклонило индивидуальные заявки на участие в турнирах практически всех спортсменов РФ, кроме Дарьи Клишиной.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет 3–5 марта 2017 года в Белграде.

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