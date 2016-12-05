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Медведев пообещал оказать пострадавшим в ХМАО всю необходимую помощь

Премьер-министр подчеркнул, что правительство будет следить за ситуацией

Российское правительство будет следить за ситуацией вокруг аварии в ХМАО, унесшей жизни 12 человек. При необходимости региону окажут помощь, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Травмы пострадавших действительно очень тяжелые, с проблемами по нейрохирургической линии. Нужно оказать региону всю необходимую помощь, потому что такие травмы требуют значительной реабилитации», — заявил глава кабмина РФ, цитирует ТАСС.

Медведев также добавил, что власти следят за ситуацией, «если что-то потребуется — докладывайте, с регионом также надо быть в прямом контакте».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент СК РФ выполняет необходимые следственные действия для выяснения реальной картины происшедшего, а также тех, кто виновен в этой трагедии. Пресс-секретарь президента призвал не делать выводов до окончания расследования.

4 декабря на трассе Ханты-Мансийск–Тюмень столкнулись две легковые машины, фура и рейсовый автобус, перевозивший детскую спортивную команду по акробатике. В результате ДТП погибли 12 человек.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Медведев пообещал оказать пострадавшим в ХМАО всю необходимую помощь

Премьер-министр подчеркнул, что правительство будет следить за ситуацией

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