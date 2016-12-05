ВИЧ повысил социальную планку

Болезнь давно вышла за пределы групп рис­ка и распространяется среди благополучных слоев населения. Уровень осведомленности отдельных граждан о распространении инфекции остается низким. Медикам мешают так называемые СПИД-«диссиденты», убеждающие себя и других в том, терапия ВИЧ-инфекции не требуется.

Жизнь в другом измерении



Основной состав ВИЧ-инфицированных— мужчины и женщины трудоспособного возраста с уровнем доходов не ниже среднего. Заведующая лабораторно-поликлиническим отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Елена Орлова-Морозова отмечает, что в последние годы среди пациентов все больше семейных пар и женщин.

Главврач Иркутского областного центра по профилактике ВИЧ и борьбе со СПИДом Юлия Плотникова отмечает и еще одну специфическую особенность распространения вируса— он «постарел». Основная доля тех, кто проходит в этом регионе противовирусную терапию,— люди 30–39лет. Иркутская область находится на втором месте среди российских регионов по уровню распространения ВИЧ-инфекции, общее число носителей вируса составляет 34,7тыс. человек, ежедневно их становится на 10человек больше.

Жизнь человека, получающего антиретровирусную терапию, не отличается ни более низким качеством, ни продолжительностью. Грамотное лечение обеспечивает ВИЧ-ин­фи­цированным полноценную жизнь до глубокой старости.

Одно из действительно важных отличий жизни ВИЧ-инфицированного от жизни человека без вируса— каждая беременность должна быть запланирована вместе с врачом, а оба супруга в дискордантной паре, где один из них является носителем вируса, будут получать АРВ-терапию.

Юлия Плотникова отмечает, что среди ее пациентов все больше женщин из дискордантных пар. К социально неблагополучным относится лишь 9% женщин, и эта доля уменьшается, а вот число детей, родившихся от ВИЧ-положительных матерей, будет расти. В прошлом году в Иркутске родилось 887таких младенцев, более 50% детей— вторые в семьях.

Современная терапия, подавляющая распространение вируса, обеспечивает возможность рождения здорового ребенка с очень высокой вероятностью— процент риска рождения ВИЧ-положительного ребенка в дискордантных семьях составляет в среднем по России 1–2%. «Человек, который получает лечение и вирусная нагрузка у которого подавлена, перестает быть источником инфекции. В эпидемиологическом отделе нашего центра наблюдается более 3тыс. таких пар. Им не всегда приходится прибегать к ЭКО, чтобы зачать ребенка. Поэтому актуальность назначения терапии ВИЧ-положительному партнеру очень высока»,— рассказывает Елена Орлова-Морозова.

ВИЧ-положительные женщины не должны кормить ребенка грудным молоком. Все остальные условия ведения беременности и родов обычны. Можно выбирать роддом и заключать контракт на ведение беременности или рожать по полису ОМС в ближайшем роддоме— никаких препятствий для выбора быть не должно.

Лечение отрицанием

Психологический комфорт ВИЧ-инфицирован­ных во многом зависит от абсолютной анонимности лечения. При приеме на работу или в учебное заведение, при смене места жительства, устройстве детей в детские сады и школы статус ВИЧ-инфицированного не разглашается, а его права равны правам человека, не имеющего ВИЧ-положительного статуса. Это закреплено на законодательном уровне. Однако в реальности сохранить анонимность удается не всем и не всегда. Одна из причин— стигматизация ВИЧ-инфекции. В медицинской среде, отмечает Елена Орлова-Морозова, «стигма»— навешивание ярлыка неблагополучного, неполноценного на ВИЧ-положительного пациента. «Тут недостаточно издать приказ— «относитесь к ВИЧ-положительным хорошо». Это не работает, нужно просвещать»,— говорит Орлова-Морозова.

Один из побочных эффектов неосведомленности со стороны ВИЧ-положительных— так называемое СПИД-«диссидентство». Отрицание того факта, что ВИЧ-положительный статус— причина для лечения. Часть «диссидентов» начинает лечение, но затем прекращает его, другие не встают на учет, и о том, что они нуждаются в специальной терапии, становится известно слишком поздно. Юлия Плотникова рассказывает, что чаще всего СПИД проявляется в виде таких оппортунистических заболеваний, развивающихся на фоне вируса, как туберкулез или тяжелые формы пневмонии. Часто пациенты с диагнозом СПИД страдают от СПИД-ассоциированного гепатита В. Когда сопутствующая болезнь уже развилась, АРВ-терапия практически неэффективна. Юлия Плотникова отмечает, что лечится важно начинать, как только ВИЧ-положительный статус подтвержден, а не когда человек начинает чувствовать себя плохо. В этой ситуации возможно сохранить жизнь, но качество жизни заметно ухудшится.

«СПИД-«диссиденты» не только перестают лечиться сами, но и прекращают лечить своих детей. Человек трудно и долго принимает диагноз. В лучшем случае они оказываются у нас, когда их иммунитет крайне низкий, а в худшем— умирают. Их очень трудно убедить начать лечение. Обычно они возвращаются в наше поле зрения, когда кто-то из их друзей или родственников умрет. Это не единичные случаи, а явление системное»,— поясняет Елена Орлова-Морозова.

Просвещением и консультациями ВИЧ-инфицированных активно занимаются благотворительные некоммерческие фонды, которым в выполнении Государственной стратегии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в России уделяется большое внимание. Подробную информацию о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции, адреса центров профилактики и борьбы со СПИДом можно найти на официальном портале Минздрава России WWW.O-SPIDE.RU.