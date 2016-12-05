В Тамбовской области открыли курганы XIII века до н.э. Во время полевого сезона 2016 года археологи вели раскопки на территории восьми районов.

В Бондарском районе они обнаружили поселение бронзового века и парные курганы. В Рассказовском районе области открыли 20 могильников. Главным событием археологического сезона 2016 года стали раскопки под Котовском. Там в восьми курганах найдено и исследовано 47 захоронений срубной культуры. Они относятся к XIII–XVII векам до н.э.



По словам археолога Николая Моисеева, в могильниках были обнаружены останки индоевропейцев. По расовому признаку они принадлежали к европеоидам. После изучения найденных артефактов специалисты пришли к выводу, что они вели оседлый образ жизни. Например, земляночные жилища с каменными очагами свидетельствуют о том, что люди жили здесь не только летом, но и зимой, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

