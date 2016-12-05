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Суд отказался возвращать дело «Кировлеса» в прокуратуру

Вернуть дело прокурору просила адвокат Офицерова

Суд в Кирове отказался вернуть прокурору уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального и экс-главы Вятской лесной компании Петра Офицерова о хищении средств госпредприятия «Кировлес».

«Суд не усматривает оснований для возвращения дела прокурору», — цитирует судью «РИА Новости».

Вернуть дело в прокуратуру просила адвокат Офицерова, заявив, что, по ее мнению, обвинительное заключение в отношении Навального и ее подзащитного составлено с нарушениями и содержит противоречия.

Прокурор Сергей Богданов выступил против. По его словам, оснований для возврата дела нет.

Напомним, 5 декабря Ленинский суд Кирова приступил к повторному рассмотрению уголовного дела в отношении Навального и Офицерова.

Ранее Верховный суд РФ ранее отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который счел, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим дело было отправлено на новое рассмотрение.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Суд отказался возвращать дело «Кировлеса» в прокуратуру

Вернуть дело прокурору просила адвокат Офицерова

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