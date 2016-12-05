Скульптура Канта появится возле Кафедрального собора в Калининграде

Скульптура Имманиула Канта появится возле Кафедрального собора в Калининграде. Презентация будущего мемориала состоялась сегодня на заседании совета по культуре при губернаторе Калининградской области.

Фигура философа невысокого роста и с доброжелательным лицом будет установлена на брусчатом постаменте. Она получила название «Наш добрый Кант». В ближайшее время рядом со скульптурой философа могут появиться и другие подобные скульптуры.

Как рассказал депутат Калининградской областной думы Александр Мусевич, скульптуру решили установить для того, чтобы туристы воспринимали калининградцев «как добрый и дружелюбный народ».

«Появилась идея создать цикл символических скульптур. Нам показалось, что интересно создать историю нашего доброго Канта, который предстает в разных ситуациях таким добрым и чуточку чудаковатым человеком», — цитирует депутата Клопс.Ru.

По его словам, идея установки целого цикла таких символических сможет стать неким региональным проектом.

Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в пригороде Кенигсберга в семье ремесленника. Его главными трудами являются «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Философ был похоронен у восточного угла северной стороны Кафедрального собора Кенигсберга в профессорском склепе, над его могилой была возведена часовня. В 1924 году, к 200-летию Канта, часовню заменили новым сооружением, в виде открытого колонного зала, разительно отличающимся по стилю от самого собора.

В августе текущего года президент России Владимир Путин выделил 46 млн рублей для реставрации домика, где жил философ, а также для ремонта объектов, связанных с его жизнью и деятельностью.