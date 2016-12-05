На Колыме проверят автопарк для перевозки детей

Власти Магаданской области распорядились проверить весь автопарк для перевозки детей на предмет технического состояния транспортных средств. Кроме того, особое внимание будет уделено проверке того, кто и как сопровождает школьников в поездках, сообщает ИА MagadanMedia.

Как заявил сегодня губернатор Владимир Печеный, это надо сделать как можно быстрее, поскольку приближается период каникул, во время которого дети выезжают на новогодние представления и различные соревнования.

Напомним, крупная авария с автобусом, перевозившим участников спортивной детской команды по акробатике, произошла накануне в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. По последним данным, в результате ДТП погибли 12 человек, в том числе 10 детей.

Как ранее сообщали «Известия», задержаны два участника аварии: водители грузовика и автобуса. Следствие не исключает, что авария могла произойти из-за несоблюдения правил дорожного движения.