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На Колыме проверят автопарк для перевозки детей

Решение принято после аварии с автобусом в ХМАО, в которой погибли дети

Власти Магаданской области распорядились проверить весь автопарк для перевозки детей на предмет технического состояния транспортных средств. Кроме того, особое внимание будет уделено проверке того, кто и как сопровождает школьников в поездках, сообщает ИА MagadanMedia.

Как заявил сегодня губернатор Владимир Печеный, это надо сделать как можно быстрее, поскольку приближается период каникул, во время которого дети выезжают на новогодние представления и различные соревнования.

Напомним, крупная авария с автобусом, перевозившим участников спортивной детской команды по акробатике, произошла накануне в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. По последним данным, в результате ДТП погибли 12 человек, в том числе 10 детей.

Как ранее сообщали «Известия», задержаны два участника аварии: водители грузовика и автобуса. Следствие не исключает, что авария могла произойти из-за несоблюдения правил дорожного движения. 

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

На Колыме проверят автопарк для перевозки детей

Решение принято после аварии с автобусом в ХМАО, в которой погибли дети

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